Estilo de Vida Paraty reúne cultura, arquitetura colonial e natureza exuberante A cidade de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, encanta turistas com seu centro histórico preservado, ruas de pedra e casarões coloniais à beira-mar. Cercada por praias, ilhas e áreas de Mata Atlântica, reúne natureza, cultura e gastronomia em um só destino. Seu charme e importância histórica fazem da cidade um dos lugares mais visitados e admirados do Brasil. Por Flipar

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