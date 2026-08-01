Galeria Arquitetura ousada: no sul da França, prédio que simula uma árvore branca tem varandas que avançam até 7,5 metros Em Montpellier, no sul da França, um edifício chama atenção por romper com os padrões tradicionais da arquitetura contemporânea. Conhecida como 'L’Arbre Blanc', ou 'Árvore Branca', a torre de 17 andares virou um dos principais símbolos da cidade graças ao desenho incomum de suas varandas, que avançam até 7,5 metros além da fachada. Por Flipar

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