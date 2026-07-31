Galeria Cápsula do tempo só será aberta daqui a 6 mil anos: saiba o que tem dentro Nos anos 1930 foi selada uma grande cápsula do tempo, que só será aberta daqui a seis mil anos. Sua inspiração é nos antigos egípcios e ela mostrará para as futuras civilizações um pouco de como era a Terra na época em que a cápsula foi lacrada. Por Flipar

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