Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (31/7), cinco loterias: os concursos 7080 da Quina; o 2990 da Dupla Sena; o 3750 da Lotofácil; o 1260 do Dia de Sorte; o 2957 da Lotomania e o 880 da Super Sete
Lotofácil: R$ 8 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 5 milhões / Dupla Sena: R$ 273 mil e R$ 37 mil / Dia de Sorte: R$ 600 mil / Super Sete: R$ 4 milhões
11 - 13 - 14 - 25 - 35 - 38 no primeiro sorteio; 07 - 15 - 19 - 23 - 40 - 46 no segundo
02 - 19 - 24 - 39 - 49
00 - 01 - 09 - 10 - 12 - 13 - 18 - 25 - 35 - 37 - 38 - 46 - 54 - 72 - 79 - 80 - 82 - 83 - 84 - 91
01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
Coluna 1: 7 / Coluna 2: 0 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 3 / Coluna 5: 5 / Coluna 6: 8 / Coluna 7: 7
02 - 03 - 09 - 11 - 15 - 21 - 30. O mês da sorte é 04 (Abril)