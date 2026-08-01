Galeria Escultura Moisés, de Michelangelo: arte, fé e história em uma das joias de Roma A escultura Moisés, de Michelangelo, é uma das mais célebres obras do Renascimento italiano e o principal atrativo da Basílica de San Pietro in Vincoli, em Roma. Produzida em mármore entre 1513 e 1515, com intervenções posteriores até meados da década de 1540, a peça impressiona pelo realismo anatômico, pela intensidade da expressão e pela sensação de movimento. A estátua é considerada um dos maiores exemplos da capacidade do artista de transformar a pedra em uma representação quase viva. Por Flipar

Livioandronico2013/Wikimedia Commons