Aos 100 anos de idade, Mel Brooks é confirmado em “S.O.S. – Tem um Louco Solto no Espaço 2”

O longa reunirá parte do elenco original, incluindo Rick Moranis, Bill Pullman e Daphne Zuniga e terá na direção Josh Greenbaum, conhecido por 'Duas Tias Loucas de Férias'. Para reprisar o papel, Brooks utilizou uma tecnologia de captura de movimento desenvolvida em parceria com a ILM e a Weta Workshop, deixando de lado a tradicional maquiagem dourada usada no filme original.
Lançado em 1987, 'S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço' foi dirigido e estrelado por Mel Brooks ao lado de John Candy, Rick Moranis, Bill Pullman e Daphne Zuniga. Embora tenha arrecadado valores modestos nas bilheterias, o longa se tornou um clássico cult por satirizar o universo de 'Star Wars' e outras produções de ficção científica.
Mel Brooks é considerado um dos maiores nomes da comédia norte-americana.Conhecido pelo humor satírico, pelas paródias de grandes gêneros cinematográficos e pelos roteiros repletos de referências, ele construiu carreira como ator, diretor, roteirista, produtor e compositor.
Seu primeiro grande sucesso como diretor foi 'Primavera para Hitler', lançado em 1967. A comédia venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original e, anos depois, ganhou uma adaptação para a Broadway criada pelo próprio cineasta.
Ao longo da carreira, ainda dirigiu sucessos como 'Banzé no Oeste', uma sátira aos filmes de faroeste, 'O Jovem Frankenstein', homenagem aos clássicos de terror da Universal, e 'Alta Ansiedade', inspirado nas obras de Alfred Hitchcock, produções que ajudaram a consolidar seu nome entre os principais diretores do gênero em Hollywood.
Mel Brooks também faz parte do seleto grupo de artistas que conquistaram o EGOT, título reservado aos vencedores dos quatro principais prêmios do entretenimento norte-americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Além disso, em 2009, recebeu a homenagem do Kennedy Center por sua contribuição à cultura dos Estados Unidos.
Em 2023, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas concedeu a Mel Brooks um Oscar honorário pelo conjunto de sua obra. Sua trajetória também foi retratada no documentário em duas partes 'Mel Brooks: O Homem de 99 Anos', dirigido por Judd Apatow e Michael Bonfiglio.