Filmes e Séries Aos 100 anos de idade, Mel Brooks é confirmado em “S.O.S. – Tem um Louco Solto no Espaço 2” Aos 100 anos de idade, Mel Brooks foi confirmado no elenco de 'Spaceballs: The New One', sequência da paródia de ficção científica 'S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço'. O anúncio aconteceu durante o painel do filme na San Diego Comic-Con 2026, onde foi revelado que o cineasta voltará a interpretar Yogurt. O filme tem estreia prevista para abril de 2027. Por Flipar

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