Pedalando pelo mundo: conheça ciclovias incríveis e surpreendentes

Nem todos os lugares oferecem infraestrutura adequada para ciclistas, mas alguns países se destacam pela extensa rede de ciclovias. Holanda e Dinamarca são referências mundiais, incentivando a bicicleta como meio de transporte e lazer.
Na Holanda, a malha cicloviária soma cerca de 32 mil km, e a bicicleta faz parte da rotina da população. Já a Dinamarca conta com aproximadamente 12 mil km de ciclovias, favorecendo a mobilidade urbana e também o cicloturismo em belas paisagens naturais.
Além das ciclovias urbanas, existem rotas exclusivas que encantam ciclistas pela infraestrutura e pelas paisagens. Algumas são voltadas ao deslocamento diário, enquanto outras se tornaram destinos famosos de cicloturismo. Conheça algumas das mais impressionantes do mundo.
Ciclovia de Rottnest Island (Austrália) – Com cerca de 22 km de extensão, percorre praias paradisíacas na Ilha de Rottnest, na costa oeste da Austrália. Como carros particulares não circulam na ilha, o ambiente é ideal para pedalar e caminhar com tranquilidade.
Ciclovia do Rio Reno (Alemanha, Suíça, França e Holanda) – Com mais de 1.200 km de extensão, acompanha o curso do Rio Reno por quatro países europeus. O trajeto passa por paisagens deslumbrantes e por nove Patrimônios Mundiais da UNESCO, tornando-se uma das rotas de cicloturismo mais famosas do mundo.
Ciclovia Brilhante (Holanda) – Localizada em Eindhoven, no sul da Holanda, a ciclovia foi inspirada na obra Noite Estrelada, de Vincent van Gogh. Seu traçado ganha um brilho azulado à noite graças a milhares de pedras fotoluminescentes, com iluminação complementar por LEDs em alguns trechos.
Ciclovia do Caminho de Santiago (Espanha) – O Caminho Francês, principal rota de peregrinação até Santiago de Compostela, tem cerca de 748 km e integra o Patrimônio Mundial da UNESCO. Percorrido há mais de 12 séculos, recebe tanto peregrinos a pé quanto ciclistas de todo o mundo.
Ciclotúnel de San Sebastián (Espanha) – Um antigo túnel ferroviário foi transformado em uma moderna passagem exclusiva para ciclistas e pedestres. Além de incentivar a mobilidade sustentável, a obra liga diretamente dois bairros que antes não tinham uma conexão rápida.
Ciclovia Suspensa Hovenring (Holanda) – Inaugurada em 2012, na cidade de Eindhoven, é uma rotatória suspensa exclusiva para ciclistas. O projeto permite cruzar um grande entroncamento sem interrupções, aumentando a segurança, dando prioridade às bicicletas e contribuindo para reduzir o trânsito de veículos.
Ciclovia Suspensa de Copenhague (Dinamarca) – Conhecida como Cykelslangen ('Serpente das Bicicletas'), foi inaugurada em 2014 e liga as pontes Dybbolsbro e Bryggebroen. A estrutura elevada permite que os ciclistas façam o trajeto de forma contínua, sem precisar subir até as pontes tradicionais.
Ciclovia de Xiamen (China) – Projetada pelo mesmo escritório responsável pela Cykelslangen, em Copenhague, essa ciclovia suspensa tem cerca de 8 km de extensão. Integrada ao transporte público por 13 acessos, facilita os deslocamentos diários e incentiva o uso da bicicleta na cidade.
Ciclovia Vennbahn (Luxemburgo, Bélgica e Alemanha) – Liga Aachen, na Alemanha, a Troisvierges, em Luxemburgo, passando também pela Bélgica. A antiga ferrovia transformada em ciclovia cruza os três países por um percurso cercado de castelos medievais, vilarejos históricos e belas paisagens naturais.
Ciclovia Avenue Verte (Inglaterra e França) – Liga Londres a Paris por uma rota de cicloturismo que inclui a travessia do Canal da Mancha por ferry. Inaugurada em 2012, por ocasião dos Jogos Olímpicos de Londres, tornou-se uma das rotas ciclísticas internacionais mais famosas da Europa.
Ciclovia Alta Via dei Monti Liguri (Itália) – Localizada na região da Ligúria, no norte da Itália, percorre montanhas e florestas com belas paisagens naturais. A rota passa pela cadeia montanhosa próxima a Gênova, sendo um dos principais destinos italianos para cicloturismo e mountain bike.
Ciclovia Carretera Austral (Chile) – A Carretera Austral é uma rodovia cênica no sul do Chile, com cerca de 1.240 km entre Puerto Montt e Villa O'Higgins. Muito utilizada por cicloturistas, inclui trechos que exigem travessias de balsa por fiordes e canais.
Ciclovia Rota dos Sete Lagos (Argentina) – Percorre um dos trechos mais bonitos da Patagônia argentina, ligando San Martín de los Andes a Villa La Angostura. O trajeto margeia lagos cristalinos, montanhas e florestas, tornando-se um dos destinos mais famosos de cicloturismo da América do Sul.
Ciclovia Otago Central Rail Trail (Nova Zelândia) – Instalada sobre uma antiga ferrovia, cruza a cadeia montanhosa entre os vales de Manuherikia e Ida. O percurso entre Middlemarch e Clyde inclui o Viaduto Poolburn, com 37 m de altura, além de túneis, pontes e paisagens espetaculares.
Ciclovia do Rio Danúbio (Alemanha e Áustria) – O trecho mais famoso acompanha o Rio Danúbio entre Passau, na Alemanha, e Viena, na Áustria, com percurso predominantemente plano. A rota passa por vilarejos, castelos, mosteiros e belas paisagens, podendo ser estendida até Bratislava e Budapeste.
Ciclovia de Summit County (EUA) – O estado do Colorado reúne algumas das melhores rotas para ciclistas dos Estados Unidos. Em Summit County, trilhas e ciclovias cruzam as Montanhas Rochosas, oferecendo paisagens impressionantes e percursos muito procurados por amantes do cicloturismo.
Ciclovia Solar (Coreia do Sul) – Com cerca de 32 km entre Daejeon e Sejong, essa ciclovia recebeu o apelido de 'solar' por ser coberta por painéis fotovoltaicos. Eles geram energia elétrica, oferecem sombra aos ciclistas e tornam o percurso um exemplo de infraestrutura sustentável.
Ciclovia Solar (Holanda) – Inaugurada em Krommenie, próxima a Amsterdã, foi a primeira ciclovia solar do mundo. Sua pista incorpora painéis fotovoltaicos protegidos por vidro resistente, que captam a luz do Sol e geram energia elétrica para abastecer a rede local.