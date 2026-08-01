Estilo de Vida Cortiça: material natural que vai muito além das rolhas A cortiça é um material natural retirado da casca do sobreiro, árvore típica do Mediterrâneo. Sua extração é feita sem derrubar a árvore, que regenera naturalmente a casca ao longo do tempo. Leve, resistente e renovável, a cortiça é valorizada por suas propriedades únicas e por sua sustentabilidade. Por Flipar

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