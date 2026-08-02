Economia Fórmica: laminado que une beleza e praticidade atravessa gerações em revestimentos Presente no dia a dia em móveis e revestimentos, a fórmica aparece em mesas, armários e bancadas, sempre com acabamento liso e uniforme. Visualmente, pode imitar madeira, pedra ou ter cores sólidas. Sua popularidade se deve à combinação de praticidade e resistência. Ao longo do tempo, o termo passou a ser usado de forma genérica no Brasil. Mas, na verdade, sua origem está ligada a uma marca específica. Por Flipar

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