Estilo de Vida Chimarrão: muito além da bebida, um símbolo de identidade e tradição O chimarrão é muito mais do que uma bebida: é um símbolo cultural do sul do Brasil e de países vizinhos, preparado com erva-mate e água quente. Compartilhar a cuia representa hospitalidade, amizade e respeito, fortalecendo laços entre as pessoas. Conheça a seguir algumas curiosidades sobre essa tradição que atravessa gerações. Por Flipar

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