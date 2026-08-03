Galeria Síndrome de Ehlers-Danlos: doença genética rara afeta articulações e diagnóstico pode levar mais de 10 anos Doenças raras costumam representar um grande desafio para pacientes e profissionais de saúde, principalmente porque muitas delas apresentam sintomas variados e pouco conhecidos pela população. Esse cenário pode atrasar o diagnóstico e dificultar o início do tratamento adequado. Por Flipar

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