Síndrome de Ehlers-Danlos: doença genética rara afeta articulações e diagnóstico pode levar mais de 10 anos

Entre essas condições está a Síndrome de Ehlers-Danlos, um grupo de doenças hereditárias que compromete o tecido conjuntivo e interfere na produção ou na estrutura do colágeno, proteína responsável por dar sustentação, resistência e elasticidade a diferentes partes do organismo.
O tipo hipermóvel figura entre os mais frequentes, enquanto o vascular inspira maior atenção devido ao risco de rompimento de artérias e órgãos internos. Pessoas com a síndrome costumam apresentar articulações extremamente flexíveis, luxações recorrentes, dores crônicas e fadiga constante.
Muitos pacientes convivem durante anos com sintomas sem receber um diagnóstico correto, pois a doença pode ser confundida com outras condições reumatológicas ou musculoesqueléticas — há casos em que uma pessoa leva de 10 a 20 anos para ser diagnosticada.
A confirmação costuma depender da avaliação clínica, do histórico familiar e, em determinados subtipos, de exames genéticos capazes de identificar mutações relacionadas ao colágeno. Ainda não existe cura para a Síndrome de Ehlers-Danlos, mas diferentes abordagens ajudam a controlar os sintomas e reduzir o risco de complicações.
O tratamento reúne profissionais de diversas especialidades, como médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos, conforme as necessidades de cada paciente. Exercícios orientados fortalecem a musculatura, aumentam a estabilidade das articulações e diminuem a probabilidade de lesões.
O avanço das pesquisas amplia o conhecimento sobre a síndrome, favorece diagnósticos mais rápidos e abre caminho para tratamentos cada vez mais eficazes. Com acompanhamento especializado, informação de qualidade e cuidados adequados, muitas pessoas conseguem preservar a autonomia e manter uma boa qualidade de vida.