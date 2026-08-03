Estilo de Vida O segredo da leveza: como mousses, merengues e outros doces ficam tão aerados Nem todo doce é pesado ou compacto. Alguns ganham uma textura leve e cheia de ar graças a técnicas que incorporam pequenas bolhas durante o preparo. É isso que cria a sensação de maciez. Por Flipar

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