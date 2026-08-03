O segredo da leveza: como mousses, merengues e outros doces ficam tão aerados

No merengue, o segredo está nas claras em neve. Ao serem batidas, as proteínas envolvem bolhas de ar, formando uma espuma estável que cresce ainda mais quando recebe açúcar.
A mousse combina essa incorporação de ar com ingredientes como creme de leite ou claras batidas. O resultado é uma sobremesa cremosa, mas com textura delicada e leve.
O suflê também depende das claras em neve. No forno, o ar e o vapor de água presentes na massa se expandem com o calor, fazendo a preparação crescer rapidamente.
O marshmallow obtém sua leveza ao bater uma calda de açúcar quente com claras ou gelatina. Esse processo aprisiona milhões de bolhas de ar, formando uma espuma firme e macia.
Além das claras, ingredientes como fermento químico, bicarbonato e até o vapor de água ajudam a criar bolhas em diversas receitas, deixando bolos e massas mais fofinhos.
A temperatura e o modo de preparo fazem toda a diferença. Misturar a massa com delicadeza evita que o ar incorporado escape antes do cozimento ou da refrigeração.
A ciência explica essa leveza: as bolhas ficam presas em uma estrutura formada por proteínas, amidos ou gelatina. É essa 'rede' que mantém o doce aerado até a hora de servir.