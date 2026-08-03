Galeria Brasil figura entre os países mais propensos à formação de tornados; veja onde eles são mais frequentes O Brasil caminha para registrar um patamar recorde de tornados em 2026, impulsionado pelo fortalecimento do El Niño no Oceano Pacífico e por condições atmosféricas atípicas no continente. É o que conclui um levantamento feito pela Plataforma de Registro e Observadores de Tempestades Severas (Prevots). Por Flipar

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