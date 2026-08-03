Galeria Gigantes de gelo que desafiam o tempo e a natureza Espalhadas por diferentes regiões do planeta, as geleiras são enormes massas de gelo formadas pela compactação da neve ao longo de milhares de anos. Além de criarem paisagens impressionantes, ajudam a regular o clima e armazenam grande parte da água doce da Terra. Veja algumas das geleiras mais marcantes do mundo. Por Flipar

Tibby Jones - Flickr wikimedia commons