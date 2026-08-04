Estilo de Vida Benefícios e armadilhas do bicarbonato de sódio: saiba aproveitar sem risco Pouca gente imagina, mas o bicarbonato de sódio vai muito além da cozinha. Simples e acessível, ele se tornou um coringa no dia a dia, com diferentes usos. Serve para clarear dentes, combater a acidez estomacal, melhorar a saúde da pele, higienizar alimentos e até tratar problemas como a coceira na garganta. Por Flipar

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