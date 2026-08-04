Automobilismo e carros Do Pagani Utopia ao Bugatti Chiron: os carros mais caros presentes no Brasil O mercado brasileiro de hipercarros conta na atualidade com a presença de modelos avaliados em dezenas de milhões de reais, capazes de rivalizar com as coleções mais exclusivas do mundo. O principal exemplo é o Pagani Utopia, apontado pela imprensa especializada como o automóvel mais caro já trazido ao país, com valor estimado em mais de R$ 60 milhões. Como o preço da negociação não foi divulgado oficialmente, a cifra é baseada em estimativas publicadas por veículos que se dedicam ao tema. Ainda Por Flipar

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