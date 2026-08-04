Filmes e Séries Wagner Moura confirma participação no próximo filme da franquia “11 Homens e um Segredo” Wagner Moura confirmou que estará no novo filme da franquia '11 Homens e um Segredo' e disse estar muito animado para o projeto. Embora o estúdio ainda não tenha divulgado oficialmente detalhes sobre seu personagem, as primeiras informações indicam que o brasileiro deve interpretar o vilão da história. Segundo a Deadline, o papel chegou a ser oferecido a Benicio del Toro, mas as negociações não avançaram. Por Flipar

Divulgacão / Cibelle Levi