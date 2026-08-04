Celebridades e TV Sthefany Brito celebra 2 meses de Filippo e encanta seguidores com vídeo em família Sthefany Brito comemorou os dois meses de vida do filho caçula, Filippo, no dia 1º de agosto e compartilhou nas redes sociais um vídeo com registros do bebê em diferentes momentos ao seu lado e também ao lado dos irmãos mais velhos, Antônio Enrico e Vicenzo. Os três são filhos de Igor Raschkovsky. Por Flipar

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