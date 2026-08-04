Celebridades e TV

Sthefany Brito celebra 2 meses de Filippo e encanta seguidores com vídeo em família

Sthefany Brito comemorou os dois meses de vida do filho caçula, Filippo, no dia 1º de agosto e compartilhou nas redes sociais um vídeo com registros do bebê em diferentes momentos ao seu lado e também ao lado dos irmãos mais velhos, Antônio Enrico e Vicenzo. Os três são filhos de Igor Raschkovsky.

Por Flipar
Reprodução / Instagram

Na legenda da publicação, a atriz fez uma declaração carinhosa ao caçula. Ela o chamou de 'topetinho mais lindo desse mundo' e contou que o menino adora barulho, bagunça e a companhia dos irmãos. Sthefany também comentou como a chegada de Filippo transformou a rotina da família e afirmou que não consegue imaginar a vida sem ele. Além disso, referiu-se ao filho pelos apelidos 'xodózinho' e 'Pippinho'.

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A publicação repercutiu entre os seguidores, que deixaram diversos elogios à família nos comentários. Muitos destacaram a semelhança entre Filippo e o irmão Vicenzo, enquanto outros comentaram sobre a beleza dos três filhos da atriz.

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Sthefany e Igor Raschkovsky estão juntos desde 2011. Eles oficializaram a união em agosto de 2018, em uma cerimônia intimista realizada em Montalcino, na Itália. No ano seguinte, eles anunciaram a separação por meio de uma nota oficial, mas reataram o relacionamento em 2020, após alguns meses separados.

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Vale lembrar que, em junho, Sthefany revelou que optou por fazer uma laqueadura durante o parto de Filippo. Segundo a atriz, a decisão ocorreu porque ela já considera a família completa com os três filhos e não pretende ter mais nenhum. Por isso, aproveitou a cesariana programada para realizar o procedimento.

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Nascida em 1987, Sthefany Brito é irmã mais velha do ator Kayky Brito. Os dois construíram carreiras na televisão de forma quase paralela e chegaram a atuar juntos nas mesmas novelas algumas vezes, como em 'O Beijo do Vampiro', 'O Clone' e 'Chocolate com Pimenta'.

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Sthefany estreou na televisão em 1999, quando fez parte do elenco da novela 'Chiquititas', do SBT, aos doze anos de idade. Dois anos depois, a atriz foi contratada pela TV Globo. Aos 14 anos, interpretou Samira em 'O Clone', um dos papéis mais lembrados de sua carreira.

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Sthefany participou de outras produções da Globo, como 'Começar de Novo', 'Páginas da Vida' e 'Flor do Caribe'. Também apresentou os programas 'TV Globinho' e 'Fazendo a Festa', da GNT. A atriz ainda atuou em diversas novelas da Record, como 'O Rico e Lázaro', 'Jezabel', 'Amor Sem Igual' e 'Reis'.

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