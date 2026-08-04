Sthefany Brito celebra 2 meses de Filippo e encanta seguidores com vídeo em família

Na legenda da publicação, a atriz fez uma declaração carinhosa ao caçula. Ela o chamou de 'topetinho mais lindo desse mundo' e contou que o menino adora barulho, bagunça e a companhia dos irmãos. Sthefany também comentou como a chegada de Filippo transformou a rotina da família e afirmou que não consegue imaginar a vida sem ele. Além disso, referiu-se ao filho pelos apelidos 'xodózinho' e 'Pippinho'.
A publicação repercutiu entre os seguidores, que deixaram diversos elogios à família nos comentários. Muitos destacaram a semelhança entre Filippo e o irmão Vicenzo, enquanto outros comentaram sobre a beleza dos três filhos da atriz.
Sthefany e Igor Raschkovsky estão juntos desde 2011. Eles oficializaram a união em agosto de 2018, em uma cerimônia intimista realizada em Montalcino, na Itália. No ano seguinte, eles anunciaram a separação por meio de uma nota oficial, mas reataram o relacionamento em 2020, após alguns meses separados.
Vale lembrar que, em junho, Sthefany revelou que optou por fazer uma laqueadura durante o parto de Filippo. Segundo a atriz, a decisão ocorreu porque ela já considera a família completa com os três filhos e não pretende ter mais nenhum. Por isso, aproveitou a cesariana programada para realizar o procedimento.
Nascida em 1987, Sthefany Brito é irmã mais velha do ator Kayky Brito. Os dois construíram carreiras na televisão de forma quase paralela e chegaram a atuar juntos nas mesmas novelas algumas vezes, como em 'O Beijo do Vampiro', 'O Clone' e 'Chocolate com Pimenta'.
Sthefany estreou na televisão em 1999, quando fez parte do elenco da novela 'Chiquititas', do SBT, aos doze anos de idade. Dois anos depois, a atriz foi contratada pela TV Globo. Aos 14 anos, interpretou Samira em 'O Clone', um dos papéis mais lembrados de sua carreira.
Sthefany participou de outras produções da Globo, como 'Começar de Novo', 'Páginas da Vida' e 'Flor do Caribe'. Também apresentou os programas 'TV Globinho' e 'Fazendo a Festa', da GNT. A atriz ainda atuou em diversas novelas da Record, como 'O Rico e Lázaro', 'Jezabel', 'Amor Sem Igual' e 'Reis'.