Galeria Quindim: a história do doce afro-brasileiro que conquistou o país O quindim é resultado do encontro entre tradições portuguesas e africanas. Inspirado em doces à base de gemas trazidos por portugueses, ganhou identidade brasileira com a adição do coco ralado e recebeu um nome de origem africana, tornando-se um clássico da confeitaria nacional. Por Flipar

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