Animais Sozinhos por natureza: animais que vivem bem sem companhia Urso-pardo O urso-pardo vive sozinho durante a maior parte da vida e normalmente só procura outros indivíduos na época de reprodução. Exceções ocorrem em locais com alimento abundante, como rios cheios de salmões, onde vários podem se reunir temporariamente. Por Flipar

Jean Beaufort / Domínio Público