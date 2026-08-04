Animais

Sozinhos por natureza: animais que vivem bem sem companhia

Urso-pardo O urso-pardo vive sozinho durante a maior parte da vida e normalmente só procura outros indivíduos na época de reprodução. Exceções ocorrem em locais com alimento abundante, como rios cheios de salmões, onde vários podem se reunir temporariamente.

Por Flipar
Jean Beaufort / Domínio Público

Leopardo-das-neves Habitante de regiões montanhosas da Ásia, o leopardo-das-neves raramente interage com outros da mesma espécie. Os encontros ocorrem principalmente durante o período de reprodução.

Wikimedia Commons/Domínio Público

Polvo-comum Os polvos passam a maior parte da vida sem conviver com outros indivíduos. Os encontros costumam ocorrer apenas na reprodução e podem ser agressivos; em algumas espécies, a fêmea pode atacar ou até matar o macho após o acasalamento.

Imagem de edmondlafoto por Pixabay

Tamanduá-bandeira O tamanduá-bandeira vive sozinho e percorre grandes territórios em busca de formigas e cupins. Os encontros entre adultos acontecem principalmente na época de reprodução, enquanto as fêmeas permanecem com os filhotes durante os primeiros meses de vida.

Domínio público

Tubarão-branco O tubarão-branco percorre grandes distâncias pelos oceanos. Em algumas áreas ricas em alimento, vários indivíduos podem se reunir temporariamente, além dos encontros durante a reprodução.

Terry Goss wikimedia commons

Onça-pintada (jaguar) Ao contrário dos leões, que vivem em grupos, a onça-pintada é territorialista e tem hábitos solitários. Os encontros entre indivíduos da mesma espécie ocorrem principalmente durante a reprodução.

Flickr Axel Cardenas

Panda-gigante O panda-gigante vive isolado nas florestas de bambu da China. Mantém um território próprio e evita o contato com outros adultos. Os encontros ocorrem principalmente durante o curto período de reprodução.

Tamarocochinop/Wikimedia Commons

Toupeira-europeia A toupeira-europeia vive sozinha em túneis subterrâneos, onde caça minhocas e outros pequenos invertebrados. Territorialista, encontra outros indivíduos da mesma espécie principalmente durante o período de reprodução.

Didier Descouens • wikimedia commons

Ornitorrinco O ornitorrinco vive sozinho em rios e riachos da Austrália. Os machos são territorialistas e os encontros entre adultos ocorrem principalmente durante a reprodução.

Facebook/Australian Platypus Conservancy

Águia-careca A águia-careca costuma caçar e percorrer grandes áreas sozinha em busca de peixes e outras presas. Embora forme casais duradouros, passa boa parte do tempo sozinha fora do período de reprodução.

Andy Morffew wikimedia commons

Caranguejo-eremita O caranguejo-eremita vive sozinho dentro de conchas abandonadas que usa como abrigo. Os encontros com outros indivíduos são pouco frequentes e costumam ocorrer durante disputas por conchas ou na época de reprodução.

Domínio público

Diabo-da-tasmânia O diabo-da-tasmânia vive nas florestas da ilha da Tasmânia. Os encontros entre adultos ocorrem principalmente durante a alimentação ou a reprodução, quando são comuns vocalizações intensas e disputas por comida.

Imagem de pen_ash por Pixabay

Cobra-real A cobra-real vive isolada durante a maior parte da vida. Especialista em caçar outras serpentes, ela normalmente só se aproxima de indivíduos da mesma espécie durante a reprodução.

Wikimedia Commons/Rushenb

Urso-polar O urso-polar percorre grandes áreas do Ártico sozinho em busca de alimento. Os encontros com outros indivíduos ocorrem principalmente durante a reprodução ou perto de grandes fontes de alimento, como carcaças de baleias.

pixabay

Rato-Karoo Encontrado nas regiões áridas da África do Sul, o rato-Karoo vive em tocas ou entre rochas e costuma encontrar outros indivíduos da mesma espécie principalmente durante o período de reprodução.

Bernard DUPONT wikimedia commons

Veja Mais