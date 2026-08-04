Visão poderosa: estudo revelou habilidade extraordinária de borboleta para encontrar flores em florestas densas

Uma das principais plantas utilizadas pela espécie é a Psiguria warscewiczii, cujas flores exibem um padrão de reflexão ultravioleta que funciona como um guia visual para as borboletas. Sob esse tipo de luz, o centro da flor apresenta um contraste intenso em relação às pétalas, o que facilita sua identificação mesmo em ambientes onde a luminosidade muda constantemente por causa da cobertura da floresta.