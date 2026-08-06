Animais

Autoridades encontram 251 cachorros em propriedade de Linda Blair, estrela de “O Exorcista”

Autoridades do condado de Los Angeles encontraram 251 cachorros na propriedade da atriz Linda Blair, estrela de 'O Exorcista', e investigam possíveis irregularidades. A busca ocorreu em Acton, na região sul da Califórnia, em 31 de julho de 2026. O número de animais é mais que o dobro do limite permitido para o local.

Por Flipar
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O mandado de busca foi cumprido por equipes dos departamentos de Planejamento Regional, Obras Públicas, Saúde Pública e Controle de Animais do condado. Mais de 70 agentes participaram da operação, que teve como objetivo apurar violações de normas e verificar a existência de estruturas não licenciadas.

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Moradores da região relataram à imprensa que ouviam com frequência latidos e choros de cães vindos da propriedade, o que gerou diversas reclamações sobre a quantidade de animais no local. Já uma ex-funcionária e amiga de longa data de Blair negou qualquer negligência e afirmou que os cães sempre receberam abrigo, alimentação e água.

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Segundo as autoridades, nenhum dos 251 cães precisou ser retirado da propriedade durante a operação. No entanto, três animais deverão receber atendimento veterinário, e os responsáveis terão de corrigir problemas relacionados às instalações e às condições de higiene do local.

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O condado também autuou Linda Blair por operar uma instalação para animais sem licença válida e por manter um número de cães acima do limite permitido, que era de 100. A licença da propriedade havia expirado em 2023 e não foi renovada. De acordo com o Departamento de Planejamento Regional, foram feitas 24 tentativas de inspeção ao longo de três anos, todas recusadas ou sem resposta. Diante da situação, o órgão solicitou um mandado judicial para realizar a fiscalização. A investigação continua em

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Após a operação, Blair publicou um vídeo em suas redes sociais para comentar o caso. A atriz afirmou que ela e os animais estão bem e disse que o problema envolve documentação e plantas desatualizadas da propriedade. Segundo ela, havia planos para se mudar para um espaço maior e aumentar o trabalho de resgate de animais.

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Linda Blair se destacou em Hollywood ainda na adolescência ao interpretar Regan MacNeil, a garota possuída pelo demônio Pazuzu em 'O Exorcista', lançado em 1973. A atuação, aos 13 anos, lhe rendeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro, prêmio que venceu na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

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Blair reprisou o papel de Regan em 'O Exorcista II: O Herege', em 1977. Ao longo da carreira participou de outras produções como 'Pânico', 'Ilha da Fantasia' e 'MacGyver' e ficou por seu trabalho como ativista da causa animal. Inclusive, em 2004, fundou a Linda Blair WorldHeart Foundation, organização dedicada à reabilitação e adoção de animais resgatados.

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