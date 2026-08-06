Autoridades encontram 251 cachorros em propriedade de Linda Blair, estrela de “O Exorcista”

O condado também autuou Linda Blair por operar uma instalação para animais sem licença válida e por manter um número de cães acima do limite permitido, que era de 100. A licença da propriedade havia expirado em 2023 e não foi renovada. De acordo com o Departamento de Planejamento Regional, foram feitas 24 tentativas de inspeção ao longo de três anos, todas recusadas ou sem resposta. Diante da situação, o órgão solicitou um mandado judicial para realizar a fiscalização. A investigação continua em