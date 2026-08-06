Autoridades encontram 251 cachorros em propriedade de Linda Blair, estrela de “O Exorcista”

O mandado de busca foi cumprido por equipes dos departamentos de Planejamento Regional, Obras Públicas, Saúde Pública e Controle de Animais do condado. Mais de 70 agentes participaram da operação, que teve como objetivo apurar violações de normas e verificar a existência de estruturas não licenciadas.
Moradores da região relataram à imprensa que ouviam com frequência latidos e choros de cães vindos da propriedade, o que gerou diversas reclamações sobre a quantidade de animais no local. Já uma ex-funcionária e amiga de longa data de Blair negou qualquer negligência e afirmou que os cães sempre receberam abrigo, alimentação e água.
Segundo as autoridades, nenhum dos 251 cães precisou ser retirado da propriedade durante a operação. No entanto, três animais deverão receber atendimento veterinário, e os responsáveis terão de corrigir problemas relacionados às instalações e às condições de higiene do local.
O condado também autuou Linda Blair por operar uma instalação para animais sem licença válida e por manter um número de cães acima do limite permitido, que era de 100. A licença da propriedade havia expirado em 2023 e não foi renovada. De acordo com o Departamento de Planejamento Regional, foram feitas 24 tentativas de inspeção ao longo de três anos, todas recusadas ou sem resposta. Diante da situação, o órgão solicitou um mandado judicial para realizar a fiscalização. A investigação continua em
Após a operação, Blair publicou um vídeo em suas redes sociais para comentar o caso. A atriz afirmou que ela e os animais estão bem e disse que o problema envolve documentação e plantas desatualizadas da propriedade. Segundo ela, havia planos para se mudar para um espaço maior e aumentar o trabalho de resgate de animais.
Linda Blair se destacou em Hollywood ainda na adolescência ao interpretar Regan MacNeil, a garota possuída pelo demônio Pazuzu em 'O Exorcista', lançado em 1973. A atuação, aos 13 anos, lhe rendeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro, prêmio que venceu na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.
Blair reprisou o papel de Regan em 'O Exorcista II: O Herege', em 1977. Ao longo da carreira participou de outras produções como 'Pânico', 'Ilha da Fantasia' e 'MacGyver' e ficou por seu trabalho como ativista da causa animal. Inclusive, em 2004, fundou a Linda Blair WorldHeart Foundation, organização dedicada à reabilitação e adoção de animais resgatados.