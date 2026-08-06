Entretenimento Adoniran Barbosa: a trajetória do compositor que transformou o cotidiano em música Em 6 de agosto de 2026, completam-se 116 anos do nascimento de Adoniran Barbosa, artista que é um símbolo importante do samba paulistano. Nascido João Rubinato, em 1910, no município de Valinhos (SP), filho de imigrantes italianos, o artista transformou em canção o cotidiano da capital paulista e de sua população trabalhadora. Compositor, cantor, humorista e ator, construiu uma obra que atravessou gerações e se consolidou como um dos patrimônios culturais do país. Seu repertório permanece entre Por Flipar

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