Patrimônio natural ameaçado: conheça árvores brasileiras que correm risco de desaparecer

A avaliação da IUCN aponta que 16.425 espécies de árvores estão ameaçadas de extinção, principalmente por causa do desmatamento, da expansão agrícola, da urbanização e das mudanças climáticas.
Mais de 15 bilhões de árvores são derrubadas anualmente, colocando em risco espécies de grande importância econômica. O Brasil é o país com o maior número de árvores ameaçadas de extinção, com 1.788 espécies registradas pela IUCN.
Uvaia-pitanga – Árvore rara da Mata Atlântica, produz frutos aromáticos usados em sucos, geleias e doces. Conhecida em poucas áreas do estado do Rio de Janeiro, está classificada como Em Perigo (EN) e também desempenha importante papel ecológico ao alimentar aves e ajudar na dispersão de sementes.
Cereja-amarela-de-Niterói – Árvore rara da Mata Atlântica, produz frutos comestíveis consumidos in natura e no preparo de sucos e doces. Conhecida em apenas três localidades do estado do Rio de Janeiro, está classificada como Criticamente Em Perigo (CR) e também contribui para a alimentação da fauna e a dispersão de sementes
Fruta-do-imperador (árvore-imperial) – Árvore rara da Mata Atlântica, produz frutos grandes e saborosos que eram muito apreciados pela família imperial brasileira. A exploração da madeira e a perda de habitat reduziram drasticamente sua população, e hoje a espécie está classificada como Em Perigo (EN).
Garapeira – Árvore nativa da Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal, destaca-se pela madeira extremamente resistente e durável. Muito utilizada na construção civil, em pisos e estruturas externas, sofreu intensa exploração, tornando-se uma das espécies brasileiras ameaçadas de extinção.
Mogno – Árvore nativa da Amazônia, produz uma das madeiras mais nobres do mundo, muito usada em móveis de luxo e acabamentos de alto padrão. A exploração intensa reduziu suas populações naturais, levando à adoção de restrições de corte e medidas de proteção da espécie.
Cedro-rosa – Árvore nativa da Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado, produz madeira nobre muito utilizada em móveis, portas e instrumentos musicais. A exploração intensa e a perda de habitat reduziram suas populações, tornando a espécie uma das árvores brasileiras ameaçadas de extinção.
Castanheira-do-pará – Árvore símbolo da Amazônia, é conhecida pela produção da castanha-do-pará, um dos produtos florestais mais importantes da região. Além de gerar renda para comunidades extrativistas, desempenha papel fundamental na conservação da floresta e da biodiversidade.
Jequitibá-branco – Árvore nativa da Mata Atlântica e do Cerrado, produz madeira resistente, utilizada na construção civil, na marcenaria e na fabricação de canoas. A exploração intensa e a perda de habitat reduziram suas populações, tornando a espécie uma das árvores brasileiras ameaçadas de extinção.
Araucária – Também chamada de pinheiro-do-Paraná, é uma árvore símbolo da Mata Atlântica. Sua madeira foi amplamente explorada, enquanto suas sementes, os pinhões, são muito consumidas por pessoas e servem de alimento para diversas espécies da fauna, reforçando sua importância ecológica.
Pau-brasil – Árvore símbolo do Brasil, forneceu a madeira que deu nome ao país e foi intensamente explorada desde o período colonial. A perda da Mata Atlântica e o corte excessivo reduziram drasticamente suas populações, fazendo com que a espécie fosse classificada como Em Perigo (EN).