Galeria Patrimônio natural ameaçado: conheça árvores brasileiras que correm risco de desaparecer Um relatório da Avaliação Global de Árvores, incorporado à Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), revelou que 38% das espécies de árvores do mundo estão ameaçadas de extinção. O cenário preocupa pelos impactos sobre a biodiversidade, os ecossistemas e os serviços ambientais essenciais. Por Flipar

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