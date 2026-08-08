Joan Miró: exposição em São Paulo apresenta ao público obras inéditas de artista catalão

O acervo exibido reúne obras da Fundação Joan Miró, em Barcelona, da Fundação Pilar e Joan Miró, em Maiorca, do museu Es Baluard, além de peças pertencentes a coleções particulares e à família do artista. Parte dos trabalhos nunca havia sido apresentada no Brasil e algumas obras saíram da Espanha pela primeira vez para integrar a exposição.
Joan Miró nasceu em Barcelona, na Espanha, em 20 de abril de 1893, e se tornou um dos principais nomes da arte moderna do século 20. Pintor, escultor, ceramista e gravurista, construiu uma trajetória marcada pela busca de novas formas de expressão e pela criação de um universo visual próprio. Sua obra é reconhecida pela combinação de cores intensas, símbolos e figuras que desafiaram os padrões tradicionais da pintura.
No início da carreira, Miró recebeu influências de movimentos como o pós-impressionismo, o fauvismo e o cubismo. Em 1920, mudou-se para Paris, onde entrou em contato com artistas e intelectuais ligados às vanguardas europeias. A convivência com o ambiente artístico da capital francesa foi decisiva para sua aproximação com o surrealismo, movimento que ajudou a renovar a arte ao valorizar o inconsciente e a imaginação.
Ao longo dos anos 1920 e 1930, o artista desenvolveu uma linguagem cada vez mais particular, marcada por formas simplificadas e sinais que remetiam a um mundo simbólico. Obras como “A Fazenda” (1921-1922) revelam a relação de Miró com suas origens catalãs e com as paisagens de Mont-roig del Camp, região que teve grande importância em sua formação artística.
Durante a Guerra Civil Espanhola e os conflitos que marcaram a primeira metade do século 20, a produção de Miró também refletiu preocupações políticas e humanas. Ao mesmo tempo, o artista continuou experimentando diferentes técnicas, incluindo escultura, cerâmica, tapeçaria e gravura, ampliando os limites de sua criação para além da pintura.
Após a Segunda Guerra Mundial, Miró alcançou reconhecimento internacional e passou a ter suas obras exibidas nos principais centros culturais do mundo. Em 1941, o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) realizou uma grande retrospectiva dedicada ao artista, consolidando sua influência entre diferentes gerações de criadores.
Joan Miró morreu em 25 de dezembro de 1983, em Palma de Maiorca, aos 90 anos, deixando um legado que permanece presente na arte contemporânea. Sua Fundação, criada pelo próprio artista em Barcelona em 1975, mantém viva sua produção e promove o acesso ao seu trabalho, que continua sendo associado à liberdade criativa e à reinvenção da linguagem artística.