Entretenimento Joan Miró: exposição em São Paulo apresenta ao público obras inéditas de artista catalão A produção de Joan Miró (1893 - 1983) está em destaque no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB FAAP), em São Paulo. A exposição “Miró: Mestre das Formas”, organizada pelo Instituto Totex, reúne mais de 100 obras originais do artista catalão e permanece em cartaz até 12 de outubro de 2026. A mostra apresenta pinturas, gravuras, esculturas, tapeçarias e fotografias históricas, com um recorte que atravessa diferentes fases da carreira de Miró, desde sua aproximação com Por Flipar

Divulgação/FAAP