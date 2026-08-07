Entretenimento Mistérios e travessuras: o fascinante mundo de gnomos e duendes A confusão entre gnomos e duendes é bastante comum, já que ambos fazem parte do imaginário popular ligado à fantasia e ao folclore europeu. Eles carregam a força de tradições que atravessam muitas gerações. Por Flipar

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