Antonio Banderas diz que infarto foi “a melhor coisa” que aconteceu em sua vida

'Meu infarto foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida', disse o ator. Ele comparou a experiência a enxergar pela primeira vez algo que antes estava fora de seu campo de visão, como se tivesse recebido um novo par de óculos para a vida. Ainda disse que as pessoas costumam viver como se nunca fossem morrer, acumulando coisas desnecessárias, mas o importante é viver as experiências que a vida oferece.
O infarto ocorreu há quase dez anos, na casa do ator em Surrey, na Inglaterra. Diante de fortes dores no peito, Banderas foi socorrido pela companheira, Nicole Kimpel, que administrou aspirina antes da chegada da equipe médica. Levado ao hospital, ele passou por uma cirurgia de emergência e recebeu três stents nas artérias.
Entre as mudanças que fez depois do episódio estão parar de fumar e retornar a Málaga, sua cidade natal na Espanha. Hoje ele divide sua rotina entre o cinema e negócios na cidade espanhola, incluindo o Teatro del Soho CaixaBank, onde produz peças e musicais, além de investimentos em restaurantes.
Esse interesse pela culinária também está ligado ao seu projeto mais recente, 'Tony', cinebiografia sobre os primeiros anos de vida do chef e apresentador Anthony Bourdain. No filme, Banderas vive um cozinheiro inspirado em Ciro Cozzi, mentor de Bourdain, personagem interpretado por Dominic Sessa.
Sobre a família, Banderas elogiou a ex-esposa Melanie Griffith, mãe de sua filha Stella Banderas, e falou com carinho dos enteados Dakota Johnson e Alexander Bauer. Ele mencionou que o próprio pai foi seu mentor, uma pessoa compassiva que o ensinou uma forma de compreender a vida, e que com os filhos existe apenas amor.
Apesar do sucesso conquistado em Hollywood, o ator afirma que sempre soube que seu lugar era na Espanha. Segundo ele, os anos vividos em Los Angeles foram bonitos e empolgantes, mas sempre tiveram um caráter temporário, a certeza era a de que não deveria ficar para sempre em Malibu, e sim em Málaga.
Nascido em 10 de agosto de 1960, em Málaga, na Espanha, Banderas começou a carreira no cinema sob a direção de Pedro Almodóvar e se destacou em Hollywood com filmes como “A Máscara do Zorro”, “A Lenda do Zorro”, “Entrevista com o Vampiro”, “Filadélfia” e a franquia “Shrek”, na qual dublou o Gato de Botas.