Antonio Banderas diz que infarto foi “a melhor coisa” que aconteceu em sua vida

'Meu infarto foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida', disse o ator. Ele comparou a experiência a enxergar pela primeira vez algo que antes estava fora de seu campo de visão, como se tivesse recebido um novo par de óculos para a vida. Ainda disse que as pessoas costumam viver como se nunca fossem morrer, acumulando coisas desnecessárias, mas o importante é viver as experiências que a vida oferece.