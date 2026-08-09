Jurubeba: conheça os usos e os cuidados com essa planta brasileira

Conhecida pelo sabor amargo, a jurubeba contém compostos bioativos, como alcaloides e flavonoides. A planta é tradicionalmente utilizada na medicina popular, especialmente em preparações associadas à digestão. Estudos também investigam possíveis atividades antioxidantes e anti-inflamatórias de seus compostos.
A jurubeba é tradicionalmente utilizada para aliviar desconfortos digestivos e aparece em diferentes preparações populares. Seus frutos também são consumidos na culinária, especialmente em conservas. Já os usos medicinais exigem cautela, pois muitos dos benefícios atribuídos à planta ainda carecem de comprovação científica.
Cuidados no consumo – A jurubeba pode ser utilizada em preparações tradicionais, mas seu uso medicinal exige cautela. A planta contém alcaloides e outros compostos bioativos, e o consumo excessivo ou prolongado não é recomendado sem orientação profissional. Gestantes, crianças e pessoas em tratamento médico devem ter atenção especial.
Feito com folhas, ervas, flores ou frutas, o que popularmente chamamos de chá está entre as bebidas mais consumidas no mundo. Dependendo dos ingredientes, pode fornecer diferentes compostos bioativos. Conheça a história dessa bebida e alguns cuidados para prepará-la corretamente.
O chá tem origem milenar na China, onde seu consumo se desenvolveu muito antes de chegar a outras partes do mundo. Com o passar dos séculos, o cultivo se expandiu para diversos países. Atualmente, China, Índia, Quênia e Vietnã estão entre importantes produtores mundiais.
O Reino Unido é uma das grandes referências quando se fala na tradição de tomar chá. Muitos apreciadores preferem folhas soltas e inteiras, que permitem maior expansão durante a infusão. Já os saquinhos frequentemente utilizam folhas menores ou fragmentadas, embora isso não signifique necessariamente qualidade inferior.
Para preparar um bom chá, a qualidade da água também faz diferença no sabor e no aroma da bebida. Dê preferência à água fresca, filtrada e de sabor neutro. Evite água que tenha sido fervida repetidas vezes, pois isso pode interferir no resultado da infusão.
A temperatura da água e o tempo de infusão dependem do tipo de chá. Chás pretos geralmente suportam água próxima da fervura, enquanto verdes e brancos pedem temperaturas mais baixas. Em geral, a infusão dura poucos minutos e deve seguir as orientações específicas para cada variedade.
No caso de raízes e partes mais duras, como o gengibre, pode-se utilizar a decocção, mantendo o ingrediente na água durante alguns minutos de fervura. O ideal é consumir a bebida logo após o preparo. Se houver sobra, ela deve ser armazenada adequadamente, de preferência sob refrigeração.
Cascas de frutas também podem ser aproveitadas no preparo de bebidas aromáticas. Depois de bem higienizadas, podem ser fervidas em água e deixadas em repouso por alguns minutos antes de coar. Maçã, abacaxi, limão e laranja estão entre as opções mais utilizadas.
Chás e infusões podem fornecer diferentes compostos bioativos, dependendo da planta utilizada. Algumas variedades apresentam substâncias com ação antioxidante e vêm sendo estudadas por seus possíveis efeitos no organismo. Além disso, a grande diversidade de aromas e sabores ajuda a explicar a popularidade dessas bebidas.
Procure transformar o consumo do chá num momento tranquilo, um ritual que traga tranquilidade, além dos benefícios nutritivos e funcionais das ervas, frutas ou raízes.