Galeria Jurubeba: conheça os usos e os cuidados com essa planta brasileira Pouco conhecida por muitas pessoas, a jurubeba (Solanum paniculatum) é uma planta nativa do Brasil, encontrada principalmente em regiões de clima tropical. Tradicionalmente utilizada na medicina popular, também tem espaço na culinária brasileira. Seus frutos, por exemplo, podem ser empregados em diferentes preparações. Por Flipar

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