Animais Preá-de-Moleques-do-Sul: um dos mamíferos mais raros do mundo vive em ilha brasileira O Arquipélago de Moleques do Sul é um verdadeiro refúgio natural próximo a Florianópolis. Rico em biodiversidade, abriga espécies importantes e preserva um ecossistema valioso.Trata-se do preá-de-Moleques-do-Sul, considerado o mamífero mais raro do mundo Por Flipar

André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons