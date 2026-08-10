Estilo de Vida Muito além do café: conheça cafeterias belas e charmosas ao redor do mundo A autora Lani Kingston, especialista em café, apontou cafeterias especiais no livro “Designing Coffee”, que valoriza espaços fotogênicos e criativos ao redor do mundo. De acordo com a obra, as cafeterias citadas, além de apresentarem uma boa bebida, têm uma estética bem cuidada, algo indispensável para um café. Por Flipar

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