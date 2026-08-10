Muito além do café: conheça cafeterias belas e charmosas ao redor do mundo

Uma das cafeterias citadas é a The Budapest Café, que segundo o livro é uma das mais atraentes e vai além de uma xícara gostosa. Os visitantes são transportados para um espaço saído de um filme de Wes Anderson, graças aos tons pastéis, móveis extravagantes e uma série de arcos e arcadas.
Com suas linhas arquitetônicas lânguidas e pastéis calmantes, o Budapest Café incentiva os clientes a “explorar e se envolver fisicamente com o espaço, muito parecido com um set de filmagem.
O Metric Coffee de Chicago, que passou por uma reformulação de marca em 2020. Segundo Xavier Alexander, ela refinou seu visual para refletir seus valores fundamentais: transparência e sustentabilidade. Além de retirar a palavra “café” do logotipo da empresa, que agora apresenta simplesmente a palavra “Metric”
A Fritz Coffee Company em Seul, na Coreia do Sul está no livro. Apesar de ser reconhecível graças ao logotipo ilustrado de um selo segurando uma xícara de café, o que torna a marca da rede um sucesso, segundo Kingston.
A marca Process Coffee, com sede em Belfast, envolve seus grãos de café em caixas que lembram fitas VHS, por exemplo. Seu fundador, Ben Hamilton, queria combinar seus interesses por café e skate, ao mesmo tempo em que criava um produto que evocasse de forma divertida a história da cultura pop.
O Melrose Café, com sede em Hong Kong, é inspirado na cultura cafeeira de Los Angeles. A paleta de cores rosa e amarelo da loja pretende invocar o icônico pôr do sol da Costa Oeste. Seu cardápio inclui pratos de inspiração californiana, como torradas de abacate.
A Genovese Coffee House em Sydney, Austrália, inspirou-se na cultura italiana do café. O proprietário, cuja linhagem remonta à Itália, considerou as “três gerações de torrefação de café” de sua família ao projetar o espaço. O exterior imita uma “loja tradicional italiana de frente para a rua”, escreveu Kingston.
No Café Tischendorf, em Berlim, é possível encontrar uma comida saudável e que tem um bom impacto. Existem produtos locais, muitas opções veganas, limitando o lixo. As tigelas veganas são muito procuradas como opção de almoço, no café da manhã, com sucos naturais e limonadas caseiras.
O Golden Coffee, na Bielorrússia. é um dos poucos estabelecimentos em Minsk que funciona 24 horas por dia. Procura apresentar as melhores músicas e DJs populares da cidade. Por muitos anos este café permanece popular, com a vida a todo vapor dia e noite.
O Café Barn Owl, na Flórida, tem como objetivo promover aos indivíduos dedicados ao aprendizado. Quer seja um novato em busca de explorar o mundo do café ou um barista experiente em busca de aprimorar suas habilidades. Os encontros mensais são projetados para atender a todos os níveis de especialização.
Localizado em um bairro tranquilo e arborizado em Pechersk, um dos bairros mais antigos de Kiev, o café Dubler ocupa o andar térreo de um edifício residencial construído na década de 1970. Assim, ele combina elementos de sofisticação discreta com coragem urbana e charme vintage.
No Reino Unido, começou uma busca, que levou três homens a ficarem sozinhos no canto de uma garagem (com uma torradeira de café). Em 2012, criaram o 200 Degrees Coffee. Esse foi o começo e agora existem vinte cafeterias 200 Degrees e sete escolas de baristas no Reino Unido, bem como centenas de clientes atacadistas e empresariais.
'Anh Coffee Roastery' é uma marca relativamente nova no mercado de café do Vietnã, ainda sem uma identidade de design. Com uma boa localização no centro de Saigon, uma ampla fachada, e um grande recuo da edificação existente, os arquitetos do Red5 têm a possibilidade de criar boas ideias para o projeto.