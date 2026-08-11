Artes Chopin: a vida e o legado de um dos maiores gênios da história do piano. Frédéric Chopin foi um dos grandes compositores do século XIX e um dos principais nomes do romantismo musical. Nascido em 1810, na Polônia, revelou ainda criança um talento extraordinário para o piano. Suas obras se destacam pela técnica refinada, sensibilidade e intensa expressão emocional. Por Flipar

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