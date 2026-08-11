Estilo de Vida Charme colonial em meio à Mata Atlântica: descubra os encantos de Morretes Uma cidade situada entre a Serra do Mar e o litoral do Paraná preserva um dos cenários históricos mais encantadores do sul do Brasil. Trata-se de Morretes, cidade fundada em 1733 com pouco mais de 18 mil habitantes e a apenas 70 km de Curitiba. Por Flipar

Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes