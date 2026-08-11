Charme colonial em meio à Mata Atlântica: descubra os encantos de Morretes

Morretes se destaca pelo conjunto arquitetônico colonial bem preservado e pela atmosfera tranquila às margens do Rio Nhundiaquara. O centro histórico é tombado pelo Patrimônio Cultural do Paraná, o que contribui para a preservação de igrejas e antigos casarões que hoje abrigam restaurantes, lojas e espaços culturais.
O endereço mais icônico é a Rua Direita, repleto de comércio artesanal e arquitetura colonial.Passear pela cidade é simples e prazeroso, com atrações concentradas e acessíveis a pé.
Outro importante ponto turístico é a Igreja Nossa Senhora do Porto Menino Deus, construída no século XVIII e considerada um dos símbolos históricos e religiosos de Morretes. Localizada em uma área elevada da cidade, a igreja preserva sua importância para a fé e a identidade cultural da população.
O próprio Rio Nhundiaquara, que atravessa o centro de Morretes, é uma das atrações da cidade. Além de proporcionar belas paisagens e momentos de contemplação, suas águas também são aproveitadas para o lazer, com banhos e atividades como boia-cross e passeios de caiaque.
Nos arredores de Morretes, a histórica Estrada da Graciosa encanta com suas curvas sinuosas, mirantes e paisagens cercadas pela vegetação exuberante da Mata Atlântica. Já o Ekôa Park amplia o contato com a natureza por meio de trilhas, atividades de educação ambiental e diferentes experiências ao ar livre.
A identidade de Morretes também está fortemente ligada à gastronomia. O prato-símbolo da cidade é o barreado, preparado lentamente em panela de barro vedada até que a carne fique extremamente macia e desfiada. Tradicionalmente servido com farinha de mandioca e banana, é uma das experiências mais características da culinária local.
No centro histórico, diversos restaurantes oferecem o tradicional barreado, cada um com suas próprias receitas e formas de apresentação. Em alguns estabelecimentos, a gastronomia regional também ganha espaço com pratos preparados com peixes e frutos do mar provenientes do litoral paranaense.
A vegetação exuberante de Morretes é favorecida pelo clima úmido e pela presença da Mata Atlântica. O acesso principal à cidade é pela Estrada da Graciosa, percurso que exige atenção redobrada em dias de chuva, mas recompensa com vistas memoráveis. A viagem de carro a partir da capital leva cerca de 90 minutos.
Para quem busca uma experiência mais contemplativa, o passeio de trem pela Serra do Mar é uma das atrações mais famosas da região. Operada pela Serra Verde Express, a viagem entre Curitiba e Morretes atravessa pontes, túneis e viadutos em meio à Mata Atlântica, revelando paisagens impressionantes ao longo do percurso.
Com pousadas charmosas, boa gastronomia e diferentes opções de lazer, Morretes é um destino convidativo para quem deseja desacelerar e aproveitar o contato com a natureza. A combinação de história, paisagens e tranquilidade completa a experiência na cidade paranaense.