Calçadas de pedras portuguesas: arte, tradição e história sob nossos pés

A mais famosa calçada de pedras portuguesas do Brasil está na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Seu inconfundível mosaico de ondas em preto e branco tornou-se um dos símbolos da cidade. O desenho acompanha boa parte do famoso calçadão à beira-mar.
Em Vila Isabel, bairro carioca fortemente ligado à história do samba e a Noel Rosa, a música também está presente nas calçadas. Na Boulevard 28 de Setembro, pedras portuguesas formam desenhos de notas e partituras musicais. A ornamentação reforça a identidade cultural do bairro.
Os belos mosaicos de pedras portuguesas não são exclusividade do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a técnica também aparece em diferentes espaços urbanos, como no Parque da Independência. Os desenhos ajudam a transformar os passeios em elementos decorativos integrados à paisagem.
A primeira calçada artística de pedras portuguesas do Brasil é atribuída ao Largo de São Sebastião, em Manaus, inaugurado em 1901. O pavimento apresenta um marcante desenho ondulado em pedras claras e escuras. O mosaico tornou-se um dos símbolos do centro histórico da capital amazonense.
Calçada de pedra portuguesa é o nome dado a um determinado tipo de revestimento de piso, que, ao formar figuras, torna-se também uma espécie de arte urbana.
Sua aplicação é muito comum na pavimentação de passeios, praças, parques, pátios e demais espaços públicos ou privados, para conferir beleza e delicadeza ao ambiente.
Como o nome diz, sua origem vem de Portugal e esse tipo de calçamento se expandiu para os países colonizados, como o Brasil.
Basicamente, a calçada portuguesa resulta do calcetamento com pedras, de formato irregular ou regular. Geralmente de calcário, as calçadas de pedras portuguesas têm cores predominantemente pretas e brancas.
As pedras utilizadas na calçada portuguesa não se limitam ao tradicional preto e branco: também podem apresentar tons de castanho, vermelho, azul, amarelo e verde. Em Portugal, os profissionais especializados em cortar e assentar essas pequenas pedras são conhecidos como calceteiros. Os mais experientes e reconhecidos pelo domínio do ofício podem ser chamados de mestres calceteiros.
Por exigir técnica especializada, o mosaico com as pedras portuguesas tem uma manutenção mais difícil e mais cara do que a maioria das calçadas. Apesar de remeter à Antiguidade, a calçada portuguesa como conhecemos surgiu no início da década de 40 do século XIX, em Portugal.
Em Lisboa, noEm Lisboa, no ano de 1842, foi executada a primeira calçada em preto e branco, a calcário e basalto, de que há registo conhecido. O trabalho foi realizado por presidiários, conhecidos na época como 'grilhetas'.ano de 1842, foi executada a primeira calçada a preto e branco, a calcário e basalto, de que há registo conhecido. O trabalho foi realizado por presidiários, conhecidos na época como 'grilhetas'.
No Brasil, foi um dos pavimentos mais populares utilizados na arquitetura paisagista do século XX, devido à sua flexibilidade de montagem e de composição plástica.
Pelo custo e dificuldade de manutenção, muitas cidades, inclusive Lisboa e São Paulo, decidiram substituir algumas históricas calçadas de pedras portuguesas por pisos monocromáticos e de concreto.