Galeria Sandy é tema de pesquisa de uma universidade e reage: “Grata” Sandy foi tema de uma pesquisa publicada pela revista “RUA”, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), conforme noticiou o Jornal Terceira Visão, de Valinhos. Intitulado “Há Sandy entre nós, mas é você quem mais julga”, o estudo foi assinado por Aparecida Eule, mestre em Divulgação Científica e Cultural pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) e doutoranda em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem, ambos da Unicamp. Por Flipar

Reprodução Instagram / @sandyoficial