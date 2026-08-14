Sandy é tema de pesquisa de uma universidade e reage: “Grata”

Desenvolvida ao longo de dois anos, a pesquisa analisa como a trajetória pessoal de Sandy influencia a interpretação das letras de suas músicas. O estudo também mostra que uma mesma canção pode assumir sentidos diferentes de acordo com a pessoa que canta ao lado da artista.
Foram utilizados os conceitos da Análise do Discurso de linha francesa e a base teórica contou com referências da Linguística, da História e da Psicanálise. Para análise, quatro canções foram selecionadas: 'Me Espera', 'Areia', 'Pra Me Refazer' e 'Eu Pra Você', selecionadas entre as faixas mais ouvidas da cantora nas plataformas de streaming.
A pesquisa apontou que “Me Espera” teve diferentes interpretações de acordo com o parceiro vocal de Sandy, já que a música assume novos sentidos quando ela canta com Tiago Iorc, Lucas Lima ou seu pai, Xororó. Segundo o estudo, essas diferentes versões revelam novas camadas de significado em uma mesma composição. Sandy viu a matéria nas redes sociais e comentou que se sente homenageada e grata.
Sandy Leah Lima nasceu em Campinas em 28 de janeiro de 1983 e é filha do cantor Xororó, integrante da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. Ao lado do irmão Durval de Lima Junior, ela formou a dupla Sandy e Junior, que estreou em 1989 no programa 'Som Brasil'. O primeiro álbum da dupla, 'O Aniversário do Tatu', foi lançado em 1991.
A dupla lançou mais dezesseis álbuns ao longo da carreira e emplacou diversos sucessos, como 'Maria Chiquinha', 'Com Você', 'Era Uma Vez', 'Imortal', 'Desperdiçou', “Quando Você Passa (Turu Turu)”, “A Lenda”, “As Quatro Estações”, “Vai ter que Rebolar” e “Inesquecível”.
Os irmãos decidiram encerrar a dupla em 2007 para seguir carreiras solo. Em 2019, eles voltaram a se reunir para a turnê “Nossa História”, que celebrou os 30 anos da dupla. A turnê passou por cidades como Recife, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Manaus e Porto Alegre, além de Lisboa e Nova York.
Na carreira solo, Sandy lançou seu primeiro álbum, “Manuscrito”, em 2010, com produção do irmão Junior e do então marido, Lucas Lima. Entre os maiores sucessos dessa fase estão 'Pés Cansados', primeiro single solo da artista, 'Aquela dos 30' e 'Me Espera', gravada em parceria com Tiago Iorc.