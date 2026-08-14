Marisa Monte revela detalhes da composição ‘Já Sei Namorar’, sucesso dos Tribalistas

'Quando comecei a compor com Arnaldo, não nos conhecíamos direito, mandei uma fita e não tinha coragem de fazer junto com ele, nem intimidade. A fita tinha duas músicas. Ele fez uma, que é 'Beija Eu'', iniciou a carioca. A outra música permaneceu guardada por cerca de uma década até ser recuperada por Marisa. 'Quando eu fui à Bahia, dez anos depois, catei uma fita com coisas começadas. Quando cheguei lá falei: 'Arnaldo, essa fita tem 'Beija Eu', mas também tem outra música', que era 'Já Sei Namo