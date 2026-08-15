Filmes e Séries “Lanternas”: conheça a nova série da DC com Kyle Chandler e Aaron Pierre, que estreia dia 16 de agosto na HBO Max A nova série da DC, “Lanternas”, estreia dia 16 de agosto, às 22h, no horário de Brasília, com exibição simultânea na HBO e na HBO Max. A produção faz parte do novo universo compartilhado da DC, comandado por James Gunn e Peter Safran e terá oito episódios, que serão lançados semanalmente. Por Flipar

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