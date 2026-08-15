“Lanternas”: conheça a nova série da DC com Kyle Chandler e Aaron Pierre, que estreia dia 16 de agosto na HBO Max

A trama acompanha os dois Lanternas Verdes mais conhecidos dos quadrinhos, Hal Jordan e John Stewart, em uma investigação sobre um crime brutal cometido no interior dos Estados Unidos. O caso se passa na cidade fictícia de Rushville, no Nebraska, e combina elementos de ação de super-heróis com a estrutura de um thriller policial.
Kyle Chandler interpreta Hal Jordan, um Lanterna veterano que aceita treinar o novato John Stewart a contragosto. Chandler ficou conhecido pelo papel do técnico Eric Taylor na série 'Friday Night Lights', exibida pela NBC entre 2006 e 2011, trabalho que lhe rendeu o Emmy de Melhor Ator em Série Dramática em 2011.
Aaron Pierre dá vida ao lanterna John Stewart, que ingressa na corporação como substituto do personagem de Chandler. Aaron Pierre é conhecido por interpretar Caesar na minissérie 'The Underground Railroad' e por dublar o protagonista em 'Mufasa: O Rei Leão'.
Nathan Fillion, que interpretou o lanterna Guy Gardner em Superman em 2025, reprisa o papel na série. O elenco de 'Lanternas' conta ainda com Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, J. Alphonse Nicholson e Jasmine Cephas Jones.
A Tropa dos Lanternas Verdes é uma organização intergaláctica criada nos quadrinhos da DC, formada por policiais espaciais que recebem anéis de poder. O primeiro Lanterna Verde surgiu em 1940, em 'All-American Comics' nº 16, e foi reformulado em 1959, em 'Showcase' nº 22, que apresentou Hal Jordan.
John Stewart estreou mais tarde, em 'Green Lantern' Vol. 2 nº 87, no fim de 1971, e se tornou o primeiro herói negro de destaque da DC Comics, apresentado originalmente como parceiro de Hal Jordan e reconhecido por nunca esconder sua identidade atrás de uma máscara.
Além dos desenhos animados, Lanterna Verde ganhou uma adaptação para o cinema em 2011, estrelada por Ryan Reynolds no papel de Hal Jordan e Blake Lively como Carol Farris. O filme acompanha Hal Jordan, um piloto de testes destemido e ambicioso que encontra Abin Sur, um soldado extraterrestre que faz parte da Tropa dos Lanternas Verdes. Antes de morrer, Abin Sur confia seu anel a Hal, transformando-o em um Lanterna Verde.