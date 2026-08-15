Entretenimento ‘Psicose’: por que clássico de Alfred Hitchcock entrou para a história do cinema No dia 13 de agosto de 2026 completaram-se os 127 anos do nascimento de Alfred Hitchcock, um dos mais importantes diretores da história do cinema. Nascido em 1899, em Londres, o cineasta construiu uma carreira marcada pela habilidade de transformar medo, tensão e paranoia em experiências cinematográficas. Obras como 'Janela Indiscreta', 'Um Corpo que Cai', 'Intriga Internacional' e 'Os Pássaros' ajudaram a consolidar sua reputação como mestre do suspense. Porém, entre seus trabalhos se destaca ' Por Flipar

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