Descubra o que existe por dentro do edifício mais largo do planeta

Suas dimensões impressionam: o complexo tem cerca de 500 metros de comprimento, 400 metros de largura e 100 metros de altura. Com 1,76 milhão de m² de área construída, reúne em seu interior uma enorme variedade de espaços de lazer, comércio, hospedagem e serviços.
Para se ter ideia de sua dimensão, o New Century Global Center possui cerca de três vezes a área de piso do Pentágono. O parque aquático interno possui uma praia de 5 mil metros quadrados com areia branca importada e ondas geradas por sistemas hidráulicos sincronizados.
O teto simula o ciclo solar com LEDs de altíssima definição, criando um céu digital que nunca escurece e reproduz nuvens em movimento.A temperatura interna é mantida em clima tropical constante, mesmo durante o inverno, graças a sistemas climáticos avançados.
Dois hotéis de luxo estão integrados ao complexo, oferecendo acomodações sofisticadas para visitantes e hóspedes internacionais.O maior shopping da região está dentro do edifício, com mais de duas mil lojas que vão de marcas locais a grifes internacionais.
Construído em poucos anos, o New Century Global Center foi inaugurado em 2013 e rapidamente ganhou repercussão internacional por suas dimensões monumentais. O enorme complexo se tornou um dos símbolos da expansão urbana e econômica de Chengdu, uma das maiores cidades da China.
Cinemas, hotéis, espaços para eventos, restaurantes e diversas áreas de lazer fazem parte do gigantesco complexo. Entre as atrações está o Paradise Island, parque aquático que conta até com praia artificial, reforçando a proposta de criar uma verdadeira cidade de entretenimento sob o mesmo teto.
O gigantesco complexo conta com sistemas de climatização projetados para manter o conforto em seus enormes espaços internos. O acesso também é facilitado pelo transporte público: a estação Jincheng Plaza, da Linha 1 do metrô de Chengdu, atende diretamente a região do edifício.
Com dimensões gigantescas, o complexo reúne diferentes espaços conectados, permitindo que milhares de pessoas circulem diariamente entre áreas de trabalho, compras, hospedagem e lazer. A variedade de serviços ajuda a explicar por que o local é frequentemente comparado a uma cidade dentro de outra cidade.
Além das atrações de lazer, o New Century Global Center abriga escritórios, hotéis, restaurantes e um enorme centro comercial. Essa combinação permite trabalhar, fazer compras, hospedar-se e se divertir sem precisar deixar o gigantesco complexo.
A grandiosidade do New Century Global Center também desperta debates sobre arquitetura e urbanismo. Enquanto o complexo impressiona pela capacidade de reunir diferentes atividades em um único espaço, críticos enxergam em suas dimensões um símbolo de excesso e crescimento urbano monumental. À noite, a extensa fachada iluminada ganha ainda mais destaque na paisagem de Chengdu.