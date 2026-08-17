Animais Ilha de Syros, na Grécia, oferece hospedagem gratuita para voluntários cuidarem de gatos A ONG grega, Syros Cats, instituição de proteção animal, está oferecendo hospedagem gratuita na ilha de Syros, no arquipélago das Cíclades, no mar Egeu, a voluntários dispostos a cuidar de gatos abandonados. Em troca de moradia, os participantes cumprem uma rotina de cinco horas de trabalho por dia, cinco dias por semana. As inscrições para 2026 já foram encerradas devido à alta procura, e a nova convocatória, para 2027, abre em setembro de 2026. Por Flipar

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