Animais

Ilha de Syros, na Grécia, oferece hospedagem gratuita para voluntários cuidarem de gatos

A ONG grega, Syros Cats, instituição de proteção animal, está oferecendo hospedagem gratuita na ilha de Syros, no arquipélago das Cíclades, no mar Egeu, a voluntários dispostos a cuidar de gatos abandonados. Em troca de moradia, os participantes cumprem uma rotina de cinco horas de trabalho por dia, cinco dias por semana. As inscrições para 2026 já foram encerradas devido à alta procura, e a nova convocatória, para 2027, abre em setembro de 2026.

Por Flipar
Wikimedia Commons / Leeturtle

O trabalho acontece das 8h às 13h e inclui alimentar os gatos, limpar caixas de areia e abrigos, cuidar de filhotes para adoção e administrar medicamentos. Os voluntários também acompanham animais em consultas veterinárias e ajudam na captura de gatos para esterilização e no monitoramento das colônias da ilha.

Wikimedia Commons / Alejandro Bayer Tamayo

Em troca do trabalho, a organização oferece quarto individual, com cozinha, banheiro e sala compartilhados com outros voluntários. Café da manhã, água, energia elétrica e internet também estão inclusos. Já as passagens aéreas, ferry até a ilha, almoço, jantar e seguro viagem são pagos pelos próprios participantes. A estadia mínima é de um mês.

Wikimedia Commons / Leeturtle

O programa costuma escolher quatro voluntários por vez e não permite crianças nem animais de estimação. É necessário ter pelo menos 18 anos e conhecimento básico ou intermediário de inglês. A organização também procura pessoas independentes, fisicamente aptas e emocionalmente preparadas para permanecer durante todo o período combinado.

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A Syros Cats surgiu na década de 1990, quando a população de gatos crescia sem controle em Syros e em outras ilhas gregas. Sem predadores naturais, muitos animais viviam doentes e com fome, o que também gerava conflitos com moradores. Desde então, a organização utiliza o método TNR, sigla em inglês para capturar, esterilizar e devolver os animais ao local onde vivem. A iniciativa busca controlar a população de gatos e melhorar as condições de vida dos animais.

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Syros fica no centro do arquipélago das Cíclades, no mar Egeu, e é a ilha mais populosa da região, com cerca de 25 mil habitantes. Sua capital, Ermoupoli, também é o centro administrativo das Cíclades, onde ficam localizados os tribunais, alfândega e outros serviços públicos.

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No século 19, a cidade se tornou um importante centro comercial e industrial da Grécia e chegou a receber o apelido de “Manchester da Grécia”. Ao contrário de destinos turísticos como Mykonos e Santorini, Syros tem um ritmo mais tranquilo e uma atmosfera mais local. A ilha também recebe menos turistas que essas outras ilhas.

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A economia local depende de atividades como comércio, agricultura, apicultura, transporte marítimo e turismo. Syros também recebe eventos culturais durante o ano, como o Festival Internacional de Música das Cíclades e o Ermoupolia.

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