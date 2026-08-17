Ilha de Syros, na Grécia, oferece hospedagem gratuita para voluntários cuidarem de gatos

O trabalho acontece das 8h às 13h e inclui alimentar os gatos, limpar caixas de areia e abrigos, cuidar de filhotes para adoção e administrar medicamentos. Os voluntários também acompanham animais em consultas veterinárias e ajudam na captura de gatos para esterilização e no monitoramento das colônias da ilha.
Em troca do trabalho, a organização oferece quarto individual, com cozinha, banheiro e sala compartilhados com outros voluntários. Café da manhã, água, energia elétrica e internet também estão inclusos. Já as passagens aéreas, ferry até a ilha, almoço, jantar e seguro viagem são pagos pelos próprios participantes. A estadia mínima é de um mês.
O programa costuma escolher quatro voluntários por vez e não permite crianças nem animais de estimação. É necessário ter pelo menos 18 anos e conhecimento básico ou intermediário de inglês. A organização também procura pessoas independentes, fisicamente aptas e emocionalmente preparadas para permanecer durante todo o período combinado.
A Syros Cats surgiu na década de 1990, quando a população de gatos crescia sem controle em Syros e em outras ilhas gregas. Sem predadores naturais, muitos animais viviam doentes e com fome, o que também gerava conflitos com moradores. Desde então, a organização utiliza o método TNR, sigla em inglês para capturar, esterilizar e devolver os animais ao local onde vivem. A iniciativa busca controlar a população de gatos e melhorar as condições de vida dos animais.
Syros fica no centro do arquipélago das Cíclades, no mar Egeu, e é a ilha mais populosa da região, com cerca de 25 mil habitantes. Sua capital, Ermoupoli, também é o centro administrativo das Cíclades, onde ficam localizados os tribunais, alfândega e outros serviços públicos.
No século 19, a cidade se tornou um importante centro comercial e industrial da Grécia e chegou a receber o apelido de “Manchester da Grécia”. Ao contrário de destinos turísticos como Mykonos e Santorini, Syros tem um ritmo mais tranquilo e uma atmosfera mais local. A ilha também recebe menos turistas que essas outras ilhas.
A economia local depende de atividades como comércio, agricultura, apicultura, transporte marítimo e turismo. Syros também recebe eventos culturais durante o ano, como o Festival Internacional de Música das Cíclades e o Ermoupolia.