Filmes e Séries Morgan Freeman lança álbum de blues com orquestra e clássicos do gênero Conhecido pelo seu trabalho como ator, Morgan Freeman tem uma relação especial com o Blues. Ele lançou, em de agosto de 2026, o álbum de estúdio colaborativo Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience. O projeto apresenta 12 músicas do gênero com novos arranjos orquestrais ,interpretados pela Chineke! Orchestra, de Londres. Por Flipar

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