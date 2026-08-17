Morgan Freeman lança álbum de blues com orquestra e clássicos do gênero

Com cerca de 45 minutos, o disco percorre diferentes períodos do gênero, desde gravações da década de 1920 até interpretações contemporâneas. O disco também traz narrações históricas de Freeman e destina sua receita à Ground Zero Arts Foundation, entidade beneficente ligada a um clube de Blues, no qual é um dos donos, o Ground Zero Blues Club.
A primeira faixa do álbum traz uma narração de Freeman seguida de uma gravação de 1927 de 'Dark Was the Night, Cold Was the Ground', de Blind Willie Johnson. A última música é a faixa 'I Lied to You', trilha do filme 'Pecadores', filme que, segundo o coprodutor Eric Mayer, teria se inspirado parcialmente no Ground Zero para criar o clube retratado na trama.
O projeto nasceu de um show itinerante de mesmo nome, no qual orquestras locais e artistas ligados ao Ground Zero se apresentavam em diferentes cidades. Nas apresentações, Freeman participava com narrações em vídeo que conduziam o público pela história do blues.
O Ground Zero Blues Club foi criado em 2001 com o intuito de receber artistas e admiradores do gênero. O local está localizado em Clarksdale, no Mississippi. O espaço segue a tradição dos chamados juke joints, bares informais criados por comunidades negras no sul dos Estados Unidos que historicamente reuniam música, dança e convivência, sendo fundamentais para a popularização do gênero.
Morgan Freeman nasceu em Memphis, Tennessee, em 1º de junho de 1937. Antes da carreira artística, serviu na Força Aérea americana como mecânico de radar. Alguns personagens marcantes de sua carreira são o detetive Somerset em 'Seven - Os Sete Crimes Capitais', Deus em 'Todo Poderoso' e Lucius Fox na trilogia 'Batman', de Christopher Nolan.
Morgan Freeman recebeu sua primeira indicação ao Oscar por sua atuação em 'Malandros de Rua', filme lançado em 1987, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante. Também foi indicado ao maior prêmio do cinema por 'Conduzindo Miss Daisy' 'Um Sonho de Liberdade' e 'Invictus'.
O ator venceu o Oscar por 'Menina de Ouro' em 2005, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante. Dirigido por Clint Eastwood, o filme acompanha o treinador Frankie Dunn e a boxeadora novata Maggie, vivida por Hilary Swank. No longa, Freeman interpreta Eddie Dupris, ex-lutador que auxilia Frankie na academia e também narra a história.