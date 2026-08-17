Galeria Sobremesas brasileiras que conquistam o mundo: veja como preparar algumas das mais famosas A diversidade da culinária brasileira também se revela nas sobremesas, que combinam ingredientes simples, sabores marcantes e muita tradição. Alguns clássicos atravessam gerações e conquistam paladares dentro e fora do país, chegando a figurar entre os doces mais bem avaliados em rankings internacionais. Veja como preparar algumas dessas delícias Por Flipar

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