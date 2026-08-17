Animais Os maiores peixes que habitam as águas doces do Brasil O Brasil abriga uma enorme diversidade de peixes de água doce, distribuídos por rios, lagos e outras bacias hidrográficas. Entre tantas espécies, algumas se destacam pelo grande porte e podem atingir dimensões impressionantes. Conheça alguns dos maiores peixes encontrados nas águas doces brasileiras. Por Flipar

LarrynJill - Flickr