Maior mosca do mundo é encontrada no Brasil e impressiona pelo tamanho

Além de lembrar grandes vespas na aparência, a Gauromydas heros também pode imitar seu zumbido. Apresenta corpo escuro, asas que variam de alaranjadas a esbranquiçadas e antenas alongadas. Essa semelhança funciona como uma estratégia de defesa, ajudando a afastar possíveis predadores.
A Gauromydas heros ocorre principalmente no Brasil, com registros também na Bolívia e no Paraguai. Suas larvas se desenvolvem em ninhos de formigas-cortadeiras, especialmente saúvas do gênero Atta. Ali permanecem durante o desenvolvimento até emergirem como moscas adultas.
Em 2018, pesquisadores encontraram em Nova Gales do Sul, na Austrália, o fóssil de uma espécie até então desconhecida, batizada de Baladi warru. O exemplar, excepcionalmente preservado, tem entre 11 e 16 milhões de anos. Conhecida como mosca-serra, a espécie pertence na verdade ao mesmo grupo de insetos que inclui vespas, abelhas e formigas.
O fóssil ajuda os pesquisadores a compreender a evolução das moscas-serra e sua relação com espécies atuais. O inseto recebeu o nome científico Baladi warru, formado por palavras da língua do povo Wiradjuri. A homenagem faz referência aos povos originários da região australiana onde ocorreu a descoberta.
As moscas são insetos da ordem Diptera, caracterizados por possuírem apenas um par de asas funcionais. Entre as espécies mais conhecidas está a mosca-doméstica (Musca domestica), que vive em estreita associação com os seres humanos há milhares de anos. É encontrada atualmente em praticamente todo o mundo.
As moscas estão presentes em praticamente todo o planeta, inclusive em algumas regiões polares, embora sejam menos abundantes em ambientes extremamente frios. Existem milhares de espécies, com grande diversidade de hábitos. Muitas exercem funções importantes nos ecossistemas, atuando como polinizadoras e decompositoras.
O ciclo de vida das moscas passa por quatro estágios: ovo, larva, pupa e adulto. No caso da mosca-doméstica, as fêmeas depositam os ovos em matéria orgânica úmida e em decomposição. Lixo, fezes e restos de alimentos estão entre os locais que favorecem o desenvolvimento das larvas.
Elas se reproduzem rapidamente, permitindo que suas populações aumentem bastante quando encontram condições favoráveis. As larvas, popularmente chamadas de vermes, alimentam-se da matéria orgânica disponível no ambiente. Durante seu desenvolvimento, passam por três estágios larvais, com mudas entre eles.
Elas se reproduzem rapidamente, permitindo que suas populações aumentem bastante quando encontram condições favoráveis. As larvas, popularmente chamadas de vermes, alimentam-se da matéria orgânica disponível no ambiente. Durante seu desenvolvimento, passam por três estágios larvais, com mudas entre eles.
As moscas adultas possuem um aparelho bucal adaptado para lamber e sugar alimentos líquidos. Muitas espécies são conhecidas por seu comportamento alimentar em decomposição, o que as torna vetores de doenças, uma vez que podem transportar patógenos de superfícies sujas para alimentos consumidos pelos humanos
As moscas podem carregar microrganismos associados a doenças como cólera, disenteria e febre tifoide, contaminando alimentos e superfícies. Isso ocorre principalmente quando transportam agentes patogênicos no corpo ou os depositam por meio de fezes e regurgitação. A contaminação também pode favorecer casos de doenças transmitidas por alimentos.
Elas carregam bactérias e vírus em seus corpos e patas e podem contaminar alimentos ao pousarem sobre eles.Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade da Flórida concluiu que moscas precisam tocar a comida por apenas 1 segundo para transferir germes para o alimento.
Para manter as moscas longe dos alimentos, é importante conservar a cozinha limpa, retirar o lixo regularmente e manter a comida coberta. Telas em portas e janelas e o uso de ventiladores também ajudam a impedir sua aproximação. Inseticidas podem ser utilizados, desde que seguindo as instruções do fabricante e sem contaminar alimentos ou utensílios.
Outro grupo conhecido é o das moscas-varejeiras, cujas espécies apresentam diferentes hábitos de reprodução. A Cochliomyia hominivorax, por exemplo, deposita ovos em feridas de animais e seres humanos. Suas larvas alimentam-se de tecido vivo e provocam miíase, infestação que pode se tornar grave sem tratamento.
Apesar da má fama, as moscas exercem funções importantes nos ecossistemas. Muitas espécies atuam na polinização de plantas, enquanto outras participam da decomposição de matéria orgânica. Esse processo contribui para a reciclagem de nutrientes e para o equilíbrio ambiental.