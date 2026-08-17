Animais Maior mosca do mundo é encontrada no Brasil e impressiona pelo tamanho A maior mosca do mundo, a Gauromydas heros, pode atingir cerca de 7 centímetros de comprimento. Nativa do Brasil e de outros países da América do Sul, chama atenção pelo tamanho impressionante. Sua aparência lembra a de grandes vespas, característica que pode ajudar a afastar predadores. Por Flipar

João Salvador / iNaturalist