Puro luxo! Hotel histórico no interior do Palácio de Versalhes recria luxo da corte francesa do século 18

Entre 22 de setembro de 2026 e 24 de janeiro de 2027, o Petit Trianon — palácio construído no século 18 pelo Rei Luis XV que fica localizado no interior do parque do Palácio de Versalhes — receberá uma exposição dedicada à produção, com figurinos de Milena Canonero e imagens registradas nos próprios espaços do palácio.