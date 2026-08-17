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Puro luxo! Hotel histórico no interior do Palácio de Versalhes recria luxo da corte francesa do século 18

O Palácio de Versalhes, na França, prepara uma homenagem especial aos 20 anos de 'Maria Antonieta', filme dirigido por Sofia Coppola que levou Kirsten Dunst ao papel da rainha francesa em uma interpretação marcada pela estética pop.

Por Flipar
Divulgação/Columbia Pictures

Entre 22 de setembro de 2026 e 24 de janeiro de 2027, o Petit Trianon — palácio construído no século 18 pelo Rei Luis XV que fica localizado no interior do parque do Palácio de Versalhes — receberá uma exposição dedicada à produção, com figurinos de Milena Canonero e imagens registradas nos próprios espaços do palácio.

Kaleb Duperre/Unsplash

Para quem deseja prolongar essa atmosfera histórica, o Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle oferece uma experiência singular, já que é o único hotel instalado dentro do complexo de Versalhes. O edifício ocupa uma construção que atravessou diferentes períodos da história francesa e foi erguida no século 17 por ordem de Luís XIV.

Divulgação

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