Animais Verde além das plantas: animais que impressionam pela coloração Quando se fala em verde na natureza, é comum pensar primeiro em plantas, árvores e florestas. No entanto, essa coloração também aparece em diversos animais e pode desempenhar funções importantes para a sobrevivência. Em ambientes com muita vegetação, o verde favorece a camuflagem, ajudando tanto na proteção contra predadores quanto na aproximação das presas. Por Flipar

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