Celebridades e TV

Mais de oito décadas de carreira: morre Laura Cardoso, uma das maiores atrizes da TV brasileira

Na televisão, construiu uma extensa carreira e participou de mais de 60 novelas, além de séries, minisséries e peças de teatro. Algumas de suas personagens mais marcantes são a mãe de Ruth e Raquel em 'Mulheres de Areia', de 1993, e a Guiomar de 'A Viagem', de 1994.

Por Flipar
Bazilio Calazans/TV Globo

Outros de seus trabalhos foram em 'Chocolate com Pimenta', de 2003, 'Caminho das Índias', de 2009, e em 'A Dona do Pedaço', seu último papel em uma novela, em 2019. No teatro, também alcançou grande reconhecimento e recebeu dois Prêmios Shell de Melhor Atriz.

Divulgação/TV Globo

Sua trajetória no cinema incluiu mais de 30 filmes, com destaque para 'Quincas Borba', de 1988, 'Terra Estrangeira', de 1995, 'Através da Janela', de 2000. Em 2006, a atriz recebeu a Ordem do Mérito Cultural em reconhecimento à sua imensa contribuição para as artes do país.

Renato Rocha Miranda/Globo

Laura também ficou conhecida pela dedicação ao trabalho e pela resistência à ideia de aposentadoria, mesmo após décadas de carreira. Seu último papel de ficção foi no curta-metragem 'Dona Rosinha', de 2025. A artista só se casou uma vez, com o ator e diretor Fernando Balleroni, que morreu em 1980. Juntos, eles tiveram três filhos, porém o menino morreu com apenas três dias de vida.

Reproduc?a?o @atrizlauracardoso

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