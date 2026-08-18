Mais de oito décadas de carreira: morre Laura Cardoso, uma das maiores atrizes da TV brasileira

Outros de seus trabalhos foram em 'Chocolate com Pimenta', de 2003, 'Caminho das Índias', de 2009, e em 'A Dona do Pedaço', seu último papel em uma novela, em 2019. No teatro, também alcançou grande reconhecimento e recebeu dois Prêmios Shell de Melhor Atriz.
Sua trajetória no cinema incluiu mais de 30 filmes, com destaque para 'Quincas Borba', de 1988, 'Terra Estrangeira', de 1995, 'Através da Janela', de 2000. Em 2006, a atriz recebeu a Ordem do Mérito Cultural em reconhecimento à sua imensa contribuição para as artes do país.
Laura também ficou conhecida pela dedicação ao trabalho e pela resistência à ideia de aposentadoria, mesmo após décadas de carreira. Seu último papel de ficção foi no curta-metragem 'Dona Rosinha', de 2025. A artista só se casou uma vez, com o ator e diretor Fernando Balleroni, que morreu em 1980. Juntos, eles tiveram três filhos, porém o menino morreu com apenas três dias de vida.