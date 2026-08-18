Celebridades e TV Mais de oito décadas de carreira: morre Laura Cardoso, uma das maiores atrizes da TV brasileira Na televisão, construiu uma extensa carreira e participou de mais de 60 novelas, além de séries, minisséries e peças de teatro. Algumas de suas personagens mais marcantes são a mãe de Ruth e Raquel em 'Mulheres de Areia', de 1993, e a Guiomar de 'A Viagem', de 1994. Por Flipar

Bazilio Calazans/TV Globo