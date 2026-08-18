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Rosa-verde chama atenção pela aparência; conheça essa curiosa variedade

A chamada rosa-verde é uma das variedades mais curiosas dessa planta. Conhecida como Rosa chinensis ‘Viridiflora’, ela se destaca por apresentar estruturas verdes no lugar das pétalas tradicionais. Essa característica proporciona à flor uma aparência incomum e facilmente reconhecível.

Por Flipar
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Ao contrário das rosas convencionais, suas flores lembram pequenas rosetas formadas por folhas. O resultado é uma planta de aparência bastante peculiar, que chama atenção principalmente pela forma e pela textura, em vez das cores vibrantes normalmente associadas às rosas.

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A origem dessa variedade remonta a séculos atrás, sendo cultivada inicialmente na Ásia e posteriormente difundida para jardins botânicos e coleções especializadas ao redor do mundo. Sua raridade ajudou a aumentar o interesse de colecionadores.

Obsidian Soul - wikimedia commons

O tom verde permanece durante grande parte do ciclo da flor, o que torna a planta uma presença diferenciada em canteiros e arranjos. Em algumas condições, as estruturas podem adquirir discretos tons bronzeados ou avermelhados nas extremidades.

Obsidian Soul - wikimedia commons

Para se desenvolver bem, a rosa-verde aprecia ambientes com boa luminosidade e circulação de ar. A exposição adequada à luz contribui para que os ramos cresçam de forma equilibrada e para que as rosetas mantenham aspecto mais compacto e ornamental.

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Por sua aparência incomum, muitas pessoas sequer acreditam que ela seja uma rosa verdadeira à primeira vista. Justamente por desafiar a imagem tradicional da flor, a variedade tornou-se uma das curiosidades botânicas mais famosas entre os amantes de plantas.

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