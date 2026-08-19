Celebridades e TV

Sucesso dos anos 2000: Matthew McConaughey surpreende ao revelar filme que mais lhe rende dinheiro

McConaughey disse que 'Como Perder um Homem em 10 Dias', lançado em 2003, ainda é o filme que mais lhe proporciona ganhos residuais. “Acho que é, provavelmente, minha comédia romântica favorita que já fiz, e muita gente adora esse filme”, afirmou o ator.

Por Flipar
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A declaração veio apesar da extensa carreira do artista, que soma mais de 80 trabalhos no cinema e na televisão. 'Ela [a comédia] ainda é, de longe, a que mais me rende dinheiro residual de todos os filmes que já fiz. De longe. Com folga”, contou o astro.

Reproduc?a?o/YouTube Josh Horowitz

No longa, McConaughey interpreta Benjamin Barry, um publicitário que aceita o desafio de conquistar uma mulher em apenas dez dias. A escolhida é Andie Anderson, personagem de Kate Hudson, uma jornalista que precisa produzir uma reportagem sobre como fazer um homem terminar um relacionamento.

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