Sucesso dos anos 2000: Matthew McConaughey surpreende ao revelar filme que mais lhe rende dinheiro

A declaração veio apesar da extensa carreira do artista, que soma mais de 80 trabalhos no cinema e na televisão. 'Ela [a comédia] ainda é, de longe, a que mais me rende dinheiro residual de todos os filmes que já fiz. De longe. Com folga”, contou o astro.
No longa, McConaughey interpreta Benjamin Barry, um publicitário que aceita o desafio de conquistar uma mulher em apenas dez dias. A escolhida é Andie Anderson, personagem de Kate Hudson, uma jornalista que precisa produzir uma reportagem sobre como fazer um homem terminar um relacionamento.