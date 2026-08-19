Deborah Secco revela por que decidiu se casar novamente

Deborah e Dudu Borges se conheceram nos bastidores da série 'Rensga Hits!'. Na produção, Secco interpretou Marlene Sampaio, dona de uma casa de composições musicais, enquanto Borges trabalhou como diretor musical da série, na qual é responsável pelas canções originais.
O relacionamento evoluiu para noivado, e o casal já tem planos de subir ao altar em 2027. A atriz comentou que a relação com Borges é diferente de seus relacionamentos anteriores, marcada por um sentimento de acolhimento e prioridade, além de tranquilidade, paz e calmaria.
'O que me fez mudar de ideia foi me sentir cuidada, escolhida, priorizada', disse Secco ao GLOBO. A atriz também afirmou que a relação tem como base amizade, cumplicidade e respeito. Segundo ela, é uma pessoa quieta, que não gosta de sair de casa e prefere o silêncio, características que o noivo também tem.
Diferente de seus outros relacionamentos, que tinham grande exposição pública, Secco decidiu manter o namoro com Borges longe dos holofotes. A atriz também falou sobre as críticas à forma como se adapta aos relacionamentos e afirmou que não abre mão de sua essência.
A rotina do casal é dividida entre São Paulo e Rio de Janeiro. Deborah Secco tem a guarda compartilhada de Maria Flor e passa semanas alternadas entre as duas cidades. Quando está com a filha, fica no Rio de Janeiro. Quando a menina está com o pai, a atriz viaja para São Paulo, onde Dudu Borges mora.
Deborah Secco nasceu no Rio de Janeiro em 26 de novembro de 1979 e começou a carreira artística ainda criança. Sua estreia nas novelas aconteceu em 1990, aos 11 anos, em 'Mico Preto'. Ao longo dos anos, a atriz construiu uma carreira de sucesso na TV Globo.
Entre seus principais papéis na televisão estão Íris, em 'Laços de Família'; Lara, em 'O Beijo do Vampiro'; Darlene, em 'Celebridade'; Sol, em 'América'; Natalie Lamour, em 'Insensato Coração'; e Alexia, em 'Salve-se Quem Puder'. No cinema, um de seus maiores sucessos foi 'Bruna Surfistinha', filme baseado em uma história real.