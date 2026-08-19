Celebridades e TV Deborah Secco revela por que decidiu se casar novamente Deborah Secco, que vai se casar com o produtor musical e empresário Dudu Borges, revelou detalhes do relacionamento em uma entrevista ao jornal O Globo, feita pela jornalista Maria Fortuna. Em uma das declarações, a atriz contou que, após a separação do diretor Hugo Moura, com quem tem a filha Maria Flor, acreditava que nunca mais se casaria. Por Flipar

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