Glória Menezes morreu cinco anos depois do marido, Tarcísio Meira: relembre novelas em que eles contracenaram juntos

'Páginas da Vida', de 2006: Na novela de Manoel Carlos, Tarcísio interpretou o patriarca Aristides Martins de Andrade, conhecido como Tide. Glória fez uma participação especial como Lalinha, personagem cuja morte ocorreu logo nos primeiros capítulos.
'A Favorita', de 2008: O trabalho foi especial por ter sido uma das últimas ocasiões em que os dois estiveram juntos em uma novela. Na trama, Glória Menezes viveu a personagem Irene Fontini que, apesar de ser casada com o empresário Gonçalo Fontini, vivido por Mauro Mendonça, cultivava um amor do passado por Copola, interpretado por Tarcísio.
Outros exemplos de novelas que contaram com a participação de Glória e Tarcísio foram 'Sangue e Areia', de 1967, 'Cavalo de Aço', de 1973, 'Guerra dos Sexos', de 1983, e 'O Beijo do Vampiro' (foto), de 2002. Juntos, eles também estrelaram o seriado 'Tarcísio & Glória', exibido em 1988, no qual assumiram inclusive a produção do programa.