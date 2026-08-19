Celebridades e TV

Glória Menezes morreu cinco anos depois do marido, Tarcísio Meira: relembre novelas em que eles contracenaram juntos

'Torre de Babel', de 1998: Depois de um longo período sem dividirem uma novela, Glória e Tarcísio voltaram a se encontrar em uma produção. O reencontro representou uma nova etapa da parceria dos atores, que agora atuavam como artistas veteranos e possuíam trajetórias independentes já plenamente consolidadas.

Por Flipar
Reprodução/TV Globo

'Páginas da Vida', de 2006: Na novela de Manoel Carlos, Tarcísio interpretou o patriarca Aristides Martins de Andrade, conhecido como Tide. Glória fez uma participação especial como Lalinha, personagem cuja morte ocorreu logo nos primeiros capítulos.

TV Globo/Renato Rocha Miranda

'A Favorita', de 2008: O trabalho foi especial por ter sido uma das últimas ocasiões em que os dois estiveram juntos em uma novela. Na trama, Glória Menezes viveu a personagem Irene Fontini que, apesar de ser casada com o empresário Gonçalo Fontini, vivido por Mauro Mendonça, cultivava um amor do passado por Copola, interpretado por Tarcísio.

Divulgação/TV Globo

Outros exemplos de novelas que contaram com a participação de Glória e Tarcísio foram 'Sangue e Areia', de 1967, 'Cavalo de Aço', de 1973, 'Guerra dos Sexos', de 1983, e 'O Beijo do Vampiro' (foto), de 2002. Juntos, eles também estrelaram o seriado 'Tarcísio & Glória', exibido em 1988, no qual assumiram inclusive a produção do programa.

Reprodução/TV Globo

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