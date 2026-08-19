Celebridades e TV Glória Menezes morreu cinco anos depois do marido, Tarcísio Meira: relembre novelas em que eles contracenaram juntos 'Torre de Babel', de 1998: Depois de um longo período sem dividirem uma novela, Glória e Tarcísio voltaram a se encontrar em uma produção. O reencontro representou uma nova etapa da parceria dos atores, que agora atuavam como artistas veteranos e possuíam trajetórias independentes já plenamente consolidadas. Por Flipar

Reprodução/TV Globo